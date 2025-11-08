Harga Decentralized AI Organization Hari Ini

Harga live Decentralized AI Organization (DAIO) hari ini adalah $ 0.00000596, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DAIO ke USD saat ini adalah $ 0.00000596 per DAIO.

Decentralized AI Organization saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,949.5, dengan suplai yang beredar 997.87M DAIO. Selama 24 jam terakhir, DAIO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00028065, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000459.

Dalam kinerja jangka pendek, DAIO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Decentralized AI Organization (DAIO)

Kapitalisasi Pasar $ 5.95K$ 5.95K $ 5.95K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.95K$ 5.95K $ 5.95K Suplai Peredaran 997.87M 997.87M 997.87M Total Suplai 997,868,270.799579 997,868,270.799579 997,868,270.799579

Kapitalisasi Pasar Decentralized AI Organization saat ini adalah $ 5.95K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DAIO adalah 997.87M, dan total suplainya sebesar 997868270.799579. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.95K.