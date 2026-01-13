Harga Degen ETH Staked ETH Hari Ini

Harga live Degen ETH Staked ETH (DGNETH) hari ini adalah $ 3,081.51, dengan perubahan 0.60% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DGNETH ke USD saat ini adalah $ 3,081.51 per DGNETH.

Degen ETH Staked ETH saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 4,558,531, dengan suplai yang beredar 1.48K DGNETH. Selama 24 jam terakhir, DGNETH diperdagangkan antara $ 3,064.34 (low) dan $ 3,130.18 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 4,770.42, sementara all-time low aset ini adalah $ 1,433.09.

Dalam kinerja jangka pendek, DGNETH bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -4.11% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Degen ETH Staked ETH (DGNETH)

Kapitalisasi Pasar $ 4.56M$ 4.56M $ 4.56M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 4.56M$ 4.56M $ 4.56M Suplai Peredaran 1.48K 1.48K 1.48K Total Suplai 1,479.31954708128 1,479.31954708128 1,479.31954708128

Kapitalisasi Pasar Degen ETH Staked ETH saat ini adalah $ 4.56M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DGNETH adalah 1.48K, dan total suplainya sebesar 1479.31954708128. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.56M.