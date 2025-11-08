Harga deGPT Hari Ini

Harga live deGPT (DEGPT) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.29% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DEGPT ke USD saat ini adalah -- per DEGPT.

deGPT saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 25,322, dengan suplai yang beredar 999.44M DEGPT. Selama 24 jam terakhir, DEGPT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00392903, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DEGPT bergerak +0.29% dalam satu jam terakhir dan -14.50% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar deGPT (DEGPT)

Kapitalisasi Pasar $ 25.32K$ 25.32K $ 25.32K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 25.32K$ 25.32K $ 25.32K Suplai Peredaran 999.44M 999.44M 999.44M Total Suplai 999,443,780.859177 999,443,780.859177 999,443,780.859177

Kapitalisasi Pasar deGPT saat ini adalah $ 25.32K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DEGPT adalah 999.44M, dan total suplainya sebesar 999443780.859177. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 25.32K.