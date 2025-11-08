Harga Department of Government Inefficiency Hari Ini

Harga live Department of Government Inefficiency (DOGIN) hari ini adalah $ 0.0000386, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DOGIN ke USD saat ini adalah $ 0.0000386 per DOGIN.

Department of Government Inefficiency saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 38,597, dengan suplai yang beredar 1.00B DOGIN. Selama 24 jam terakhir, DOGIN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00426472, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003785.

Dalam kinerja jangka pendek, DOGIN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -5.37% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Department of Government Inefficiency (DOGIN)

Kapitalisasi Pasar $ 38.60K$ 38.60K $ 38.60K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 38.60K$ 38.60K $ 38.60K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Department of Government Inefficiency saat ini adalah $ 38.60K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DOGIN adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 38.60K.