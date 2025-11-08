BursaDEX+
Harga live Department of Government Inefficiency hari ini adalah 0.0000386 USD. Kapitalisasi pasar DOGIN adalah 38,597 USD. Lacak informasi harga aktual DOGIN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang DOGIN

Info Harga DOGIN

Penjelasan DOGIN

Whitepaper DOGIN

Situs Web Resmi DOGIN

Tokenomi DOGIN

Prakiraan Harga DOGIN

Logo Department of Government Inefficiency

Harga Department of Government Inefficiency (DOGIN)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 DOGIN ke USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Department of Government Inefficiency (DOGIN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 01:26:18 (UTC+8)

Harga Department of Government Inefficiency Hari Ini

Harga live Department of Government Inefficiency (DOGIN) hari ini adalah $ 0.0000386, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DOGIN ke USD saat ini adalah $ 0.0000386 per DOGIN.

Department of Government Inefficiency saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 38,597, dengan suplai yang beredar 1.00B DOGIN. Selama 24 jam terakhir, DOGIN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00426472, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003785.

Dalam kinerja jangka pendek, DOGIN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -5.37% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Department of Government Inefficiency (DOGIN)

$ 38.60K
$ 38.60K$ 38.60K

--
----

$ 38.60K
$ 38.60K$ 38.60K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Department of Government Inefficiency saat ini adalah $ 38.60K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DOGIN adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 38.60K.

Riwayat Harga Department of Government Inefficiency USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00426472
$ 0.00426472$ 0.00426472

$ 0.00003785
$ 0.00003785$ 0.00003785

--

--

-5.37%

-5.37%

Riwayat Harga Department of Government Inefficiency (DOGIN) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Department of Government Inefficiency ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Department of Government Inefficiency ke USD adalah $ -0.0000099319.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Department of Government Inefficiency ke USD adalah $ -0.0000122442.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Department of Government Inefficiency ke USD adalah $ -0.00001574788841643835.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ -0.0000099319-25.73%
60 Hari$ -0.0000122442-31.72%
90 Hari$ -0.00001574788841643835-28.97%

Prediksi Harga untuk Department of Government Inefficiency

Prediksi Harga Department of Government Inefficiency (DOGIN) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target DOGIN pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Department of Government Inefficiency (DOGIN) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Department of Government Inefficiency berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga Department of Government Inefficiency yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga DOGIN untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Department of Government Inefficiency.

Apa yang dimaksud dengan Department of Government Inefficiency (DOGIN)

DoginHood is a memecoin on Solana, set to grow into an expansive ecosystem and community hub. Its first web3 product is the pioneering, first-ever fully gamified launch platform—“Degen Caravan”.

Degen Caravan, as the first platform of its kind, is revolutionizing token launches by merging gamification with early investments. Players engage in a 24-hour event divided into hourly rounds, shooting Arrows to deal damage, earn points, and compete on leaderboards. What makes this platform truly unique is its deflationary system: every Arrow shot incurs a fee, with 50% directed to a Buyback, making $DOGIN deflationary. This way, players not only compete for allocation but actively boost the value of $DOGIN with each action.

The 24-hour event, “Degen Caravan,” isn’t just gamified—it extends to the entire process of farming Arrows. Participants engage in a fully featured Telegram game where they must whack notorious cryptospace villains like Sam Dogman Fried and DogWon.

We're accelerating content creation for DoginHood, aiming to deliver top-tier, memecoin-focused content that builds community, strengthens culture, and generally expands our IP.

To support this, we’re also pushing real-life products infused with our IP, expanding our presence beyond the digital world. The first real-life product we launched is “DoginFUEL,” an energy drink that we’ll use to sponsor as many conferences as possible to boost visibility and brand awareness. We already confirmed 5 countries where our next product will be in established real world stores, to be revealed.

By combining high-quality, unique content and real-world products with the highest standard of web3 solutions, DoginHood ensures its growth into a thriving, long-lasting ecosystem that provides numerous utilities for the token, making it deflationary.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya Department of Government Inefficiency (DOGIN)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Department of Government Inefficiency

Berapa nilai 1 Department of Government Inefficiency pada tahun 2030?
Jika Department of Government Inefficiency tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Department of Government Inefficiency tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 01:26:18 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Department of Government Inefficiency (DOGIN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi Department of Government Inefficiency Selengkapnya

