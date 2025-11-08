Harga DiamondShell Hari Ini

Harga live DiamondShell (DSHELL) hari ini adalah $ 0.02409894, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DSHELL ke USD saat ini adalah $ 0.02409894 per DSHELL.

DiamondShell saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,254.41, dengan suplai yang beredar 550.00K DSHELL. Selama 24 jam terakhir, DSHELL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.1, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01350254.

Dalam kinerja jangka pendek, DSHELL bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DiamondShell (DSHELL)

Kapitalisasi Pasar $ 13.25K$ 13.25K $ 13.25K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 24.10K$ 24.10K $ 24.10K Suplai Peredaran 550.00K 550.00K 550.00K Total Suplai 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Kapitalisasi Pasar DiamondShell saat ini adalah $ 13.25K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DSHELL adalah 550.00K, dan total suplainya sebesar 1000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 24.10K.