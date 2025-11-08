Harga DOGMOM Hari Ini

Harga live DOGMOM (DOGMOM) hari ini adalah $ 0.00000576, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DOGMOM ke USD saat ini adalah $ 0.00000576 per DOGMOM.

DOGMOM saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,233.2, dengan suplai yang beredar 908.57M DOGMOM. Selama 24 jam terakhir, DOGMOM diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00061593, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000436.

Dalam kinerja jangka pendek, DOGMOM bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -5.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DOGMOM (DOGMOM)

Kapitalisasi Pasar $ 5.23K$ 5.23K $ 5.23K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.23K$ 5.23K $ 5.23K Suplai Peredaran 908.57M 908.57M 908.57M Total Suplai 908,570,234.176593 908,570,234.176593 908,570,234.176593

