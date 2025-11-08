Harga DOKI Hari Ini

Harga live DOKI (DOKI) hari ini adalah $ 0.00003242, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DOKI ke USD saat ini adalah $ 0.00003242 per DOKI.

DOKI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 4,928.53, dengan suplai yang beredar 152.01M DOKI. Selama 24 jam terakhir, DOKI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01352228, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002595.

Dalam kinerja jangka pendek, DOKI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DOKI (DOKI)

Kapitalisasi Pasar $ 4.93K$ 4.93K $ 4.93K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.51K$ 5.51K $ 5.51K Suplai Peredaran 152.01M 152.01M 152.01M Total Suplai 170,000,000.0 170,000,000.0 170,000,000.0

Kapitalisasi Pasar DOKI saat ini adalah $ 4.93K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DOKI adalah 152.01M, dan total suplainya sebesar 170000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.51K.