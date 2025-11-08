Harga DONT coin Hari Ini

Harga live DONT coin (DONT) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DONT ke USD saat ini adalah -- per DONT.

DONT coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 42,619, dengan suplai yang beredar 999.96M DONT. Selama 24 jam terakhir, DONT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DONT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DONT coin (DONT)

Kapitalisasi Pasar $ 42.62K$ 42.62K $ 42.62K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 42.62K$ 42.62K $ 42.62K Suplai Peredaran 999.96M 999.96M 999.96M Total Suplai 999,959,175.080503 999,959,175.080503 999,959,175.080503

Kapitalisasi Pasar DONT coin saat ini adalah $ 42.62K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DONT adalah 999.96M, dan total suplainya sebesar 999959175.080503. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 42.62K.