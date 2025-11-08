Harga Dove The Dog Hari Ini

Harga live Dove The Dog (DOVE) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DOVE ke USD saat ini adalah -- per DOVE.

Dove The Dog saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,776.1, dengan suplai yang beredar 749.35M DOVE. Selama 24 jam terakhir, DOVE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DOVE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -4.60% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Dove The Dog (DOVE)

Kapitalisasi Pasar $ 7.78K$ 7.78K $ 7.78K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.38K$ 10.38K $ 10.38K Suplai Peredaran 749.35M 749.35M 749.35M Total Suplai 999,824,780.876345 999,824,780.876345 999,824,780.876345

