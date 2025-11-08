Harga Dox Squad Hari Ini

Harga live Dox Squad (DOX) hari ini adalah $ 0.00000682, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DOX ke USD saat ini adalah $ 0.00000682 per DOX.

Dox Squad saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,087.33, dengan suplai yang beredar 892.66M DOX. Selama 24 jam terakhir, DOX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00074199, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000393.

Dalam kinerja jangka pendek, DOX bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Dox Squad (DOX)

Kapitalisasi Pasar $ 6.09K$ 6.09K $ 6.09K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.09K$ 6.09K $ 6.09K Suplai Peredaran 892.66M 892.66M 892.66M Total Suplai 892,659,308.07174 892,659,308.07174 892,659,308.07174

Kapitalisasi Pasar Dox Squad saat ini adalah $ 6.09K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DOX adalah 892.66M, dan total suplainya sebesar 892659308.07174. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.09K.