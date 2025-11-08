Harga Duckey Hari Ini

Harga live Duckey (DUCKEY) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DUCKEY ke USD saat ini adalah -- per DUCKEY.

Duckey saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,131.55, dengan suplai yang beredar 420.69B DUCKEY. Selama 24 jam terakhir, DUCKEY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DUCKEY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Duckey (DUCKEY)

Kapitalisasi Pasar $ 9.13K$ 9.13K $ 9.13K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.13K$ 9.13K $ 9.13K Suplai Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Total Suplai 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Duckey saat ini adalah $ 9.13K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DUCKEY adalah 420.69B, dan total suplainya sebesar 420690000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.13K.