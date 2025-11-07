BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Ecoreal Estate hari ini adalah 0.320784 USD. Lacak informasi harga aktual ECOREAL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ECOREAL dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Ecoreal Estate hari ini adalah 0.320784 USD. Lacak informasi harga aktual ECOREAL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ECOREAL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ECOREAL

Info Harga ECOREAL

Penjelasan ECOREAL

Situs Web Resmi ECOREAL

Tokenomi ECOREAL

Prakiraan Harga ECOREAL

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Ecoreal Estate

Harga Ecoreal Estate (ECOREAL)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 ECOREAL ke USD:

$0.320787
$0.320787$0.320787
-0.10%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Ecoreal Estate (ECOREAL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:23:02 (UTC+8)

Informasi Harga Ecoreal Estate (ECOREAL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.318653
$ 0.318653$ 0.318653
Low 24 Jam
$ 0.321598
$ 0.321598$ 0.321598
High 24 Jam

$ 0.318653
$ 0.318653$ 0.318653

$ 0.321598
$ 0.321598$ 0.321598

$ 0.323511
$ 0.323511$ 0.323511

$ 0.01038193
$ 0.01038193$ 0.01038193

-0.10%

-0.12%

-0.13%

-0.13%

Harga aktual Ecoreal Estate (ECOREAL) adalah $0.320784. Selama 24 jam terakhir, ECOREAL diperdagangkan antara low $ 0.318653 dan high $ 0.321598, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highECOREAL adalah $ 0.323511, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01038193.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ECOREAL telah berubah sebesar -0.10% selama 1 jam terakhir, -0.12% selama 24 jam, dan -0.13% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Ecoreal Estate (ECOREAL)

$ 181.77M
$ 181.77M$ 181.77M

--
----

$ 320.80M
$ 320.80M$ 320.80M

566.62M
566.62M 566.62M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Ecoreal Estate saat ini adalah $ 181.77M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ECOREAL adalah 566.62M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 320.80M.

Riwayat Harga Ecoreal Estate (ECOREAL) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Ecoreal Estate ke USD adalah $ -0.0004074955103178.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Ecoreal Estate ke USD adalah $ +0.0023977962.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Ecoreal Estate ke USD adalah $ +0.0109252293.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Ecoreal Estate ke USD adalah $ +0.18807084092215685.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0004074955103178-0.12%
30 Days$ +0.0023977962+0.75%
60 Hari$ +0.0109252293+3.41%
90 Hari$ +0.18807084092215685+141.71%

Apa yang dimaksud dengan Ecoreal Estate (ECOREAL)

As capital markets are becoming global, real estate markets are no exception despite the difficulties posed by overseas investments. No investor can overlook how the potential international investments hold out. This establishes the need for a new decentralized solution to capitalize this potential.

Our Objective is to introduce cryptocurrencies into this overly regulated and slow market to facilitate investments and transactions on a global scale. We plan on achieving this through the utilization of the core principles of the blockchain, i.e fairness, accessibility, transparency and trust while applying them to the already existing and fully operational assets.

  • Fully licensed Rural Touristic Resorts in Spain, Portugal and Greece
  • A commercial building in one of the best locations of Germany.
  • Healthcare in South Asia.
  • More assets to join soon.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Ecoreal Estate (ECOREAL)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Ecoreal Estate (USD)

Berapa nilai Ecoreal Estate (ECOREAL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ecoreal Estate (ECOREAL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ecoreal Estate.

Cek prediksi harga Ecoreal Estate sekarang!

ECOREAL ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Ecoreal Estate (ECOREAL)

Memahami tokenomi Ecoreal Estate (ECOREAL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ECOREAL sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Ecoreal Estate (ECOREAL)

Berapa nilai Ecoreal Estate (ECOREAL) hari ini?
Harga live ECOREAL dalam USD adalah 0.320784 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ECOREAL ke USD saat ini?
Harga ECOREAL ke USD saat ini adalah $ 0.320784. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Ecoreal Estate?
Kapitalisasi pasar ECOREAL adalah $ 181.77M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ECOREAL?
Suplai beredar ECOREAL adalah 566.62M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ECOREAL?
ECOREAL mencapai harga ATH sebesar 0.323511 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ECOREAL?
ECOREAL mencapai harga ATL 0.01038193 USD.
Berapa volume perdagangan ECOREAL?
Volume perdagangan 24 jam live ECOREAL adalah -- USD.
Akankah harga ECOREAL naik lebih tinggi tahun ini?
ECOREAL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ECOREAL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:23:02 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Ecoreal Estate (ECOREAL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,965.37
$101,965.37$101,965.37

-0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,361.61
$3,361.61$3,361.61

+1.86%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1650
$1.1650$1.1650

+35.78%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.54
$157.54$157.54

+1.03%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0005
$1.0005$1.0005

+0.01%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,965.37
$101,965.37$101,965.37

-0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,361.61
$3,361.61$3,361.61

+1.86%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.54
$157.54$157.54

+1.03%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2284
$2.2284$2.2284

-0.27%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$968.56
$968.56$968.56

+3.74%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.005899
$0.005899$0.005899

+489.90%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.291
$4.291$4.291

+329.10%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008166
$0.008166$0.008166

+282.66%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002425
$0.00002425$0.00002425

+125.16%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1019
$0.1019$0.1019

+103.80%