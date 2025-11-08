Harga EXA Hari Ini

Harga live EXA (EXA) hari ini adalah $ 0.00008489, dengan perubahan 17.71% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EXA ke USD saat ini adalah $ 0.00008489 per EXA.

EXA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,522.73, dengan suplai yang beredar 76.83M EXA. Selama 24 jam terakhir, EXA diperdagangkan antara $ 0.0000716 (low) dan $ 0.00008489 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01990015, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00005438.

Dalam kinerja jangka pendek, EXA bergerak +0.17% dalam satu jam terakhir dan +9.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar EXA (EXA)

Kapitalisasi Pasar $ 6.52K$ 6.52K $ 6.52K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 84.89K$ 84.89K $ 84.89K Suplai Peredaran 76.83M 76.83M 76.83M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar EXA saat ini adalah $ 6.52K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EXA adalah 76.83M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 84.89K.