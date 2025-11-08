Harga Eyare Hari Ini

Harga live Eyare (EYARE) hari ini adalah $ 0.00001054, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EYARE ke USD saat ini adalah $ 0.00001054 per EYARE.

Eyare saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,519.41, dengan suplai yang beredar 998.21M EYARE. Selama 24 jam terakhir, EYARE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00252987, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000755.

Dalam kinerja jangka pendek, EYARE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -19.99% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Eyare (EYARE)

Kapitalisasi Pasar $ 10.52K$ 10.52K $ 10.52K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.52K$ 10.52K $ 10.52K Suplai Peredaran 998.21M 998.21M 998.21M Total Suplai 998,210,439.120353 998,210,439.120353 998,210,439.120353

Kapitalisasi Pasar Eyare saat ini adalah $ 10.52K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EYARE adalah 998.21M, dan total suplainya sebesar 998210439.120353. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.52K.