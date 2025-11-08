Harga Filter AI Hari Ini

Harga live Filter AI (FILTER) hari ini adalah $ 0.00006854, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FILTER ke USD saat ini adalah $ 0.00006854 per FILTER.

Filter AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,277.96, dengan suplai yang beredar 77.00M FILTER. Selama 24 jam terakhir, FILTER diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01982137, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00005653.

Dalam kinerja jangka pendek, FILTER bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -0.52% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Filter AI (FILTER)

Kapitalisasi Pasar $ 5.28K$ 5.28K $ 5.28K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.28K$ 5.28K $ 5.28K Suplai Peredaran 77.00M 77.00M 77.00M Total Suplai 77,000,000.0 77,000,000.0 77,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Filter AI saat ini adalah $ 5.28K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FILTER adalah 77.00M, dan total suplainya sebesar 77000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.28K.