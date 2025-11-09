Tokenomi Firepool (FIRE)

Telusuri wawasan utama tentang Firepool (FIRE), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 13:08:51 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Firepool (FIRE)

Kap. Pasar:
$ 32.35M
Total Suplai:
$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 1.00B
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 32.35M
All-Time High:
$ 0.136031
All-Time Low:
$ 0.02613829
Harga Saat Ini:
$ 0.03235394
Informasi Firepool (FIRE)

Fire Launchpad Bonding Curve Launches: Uses a bonding curve model to ensure fair and transparent token launches. Mining Reserves: New projects allocate a portion of their tokens for mining pools to encourage participation and long-term support. Fair Minting: A decentralized minting mechanism that eliminates presales and whitelists, putting all users on equal footing. About Firepool Firepool is an integrated meme token launchpad and mining platform, where users can stake $FIRE tokens to earn rewards while participating in bonding curve-based launches of promising meme projects.

With its Fire Pool Mining and Launchpad-as-a-Service (LaaS) features, Firepool supports curated meme token launches, empowering communities with fair and engaging distribution models while rewarding long-term participants.

Situs Web Resmi:
https://firepool.vip/

Tokenomi Firepool (FIRE): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Firepool (FIRE) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token FIRE yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token FIRE yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi FIRE, jelajahi harga live token FIRE!

Prediksi Harga FIRE

Ingin mengetahui arah FIRE? Halaman prediksi harga FIRE kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

