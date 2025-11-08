BursaDEX+
Harga live Fitmint hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar FITT adalah 15,096.1 USD. Lacak informasi harga aktual FITT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang FITT

Info Harga FITT

Penjelasan FITT

Whitepaper FITT

Situs Web Resmi FITT

Tokenomi FITT

Prakiraan Harga FITT

Logo Fitmint

Harga Fitmint (FITT)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 FITT ke USD:

--
----
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live Fitmint (FITT)
Harga Fitmint Hari Ini

Harga live Fitmint (FITT) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FITT ke USD saat ini adalah -- per FITT.

Fitmint saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,096.1, dengan suplai yang beredar 622.58M FITT. Selama 24 jam terakhir, FITT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0058737, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FITT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Fitmint (FITT)

$ 15.10K
$ 15.10K$ 15.10K

--
----

$ 262.89K
$ 262.89K$ 262.89K

622.58M
622.58M 622.58M

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Fitmint saat ini adalah $ 15.10K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FITT adalah 622.58M, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 262.89K.

Riwayat Harga Fitmint USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0058737
$ 0.0058737$ 0.0058737

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Riwayat Harga Fitmint (FITT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Fitmint ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Fitmint ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Fitmint ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Fitmint ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ 0-0.55%
60 Hari$ 0-0.58%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Fitmint

Prediksi Harga Fitmint (FITT) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target FITT pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Fitmint (FITT) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Fitmint berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Apa yang dimaksud dengan Fitmint (FITT)

What is the project about? Fitmint is a first of it's kind free-to-play and move-to-earn game where you can earn rewards in crypto tokens and NFTs simply by walking and running. Our mission is to help people move everyday by making it fun and rewarding

Fitmint's vision is to create world's largest community owned fitness economy where millions of people get fit everyday, get rewarded for their efforts and engage seamlessly with their favourite health/fitness brands.

Fitmint is backed by General catalyst, iSeed, Kearny Jackson, Polygon Studios and many other marquee investors/advisors.

What is the gameplay? Fitmint's gameplay is designed by keeping these 4 points at the center of it

  • It should help people get consistent with walking and running
  • It should be fun and rewarding
  • It should be simple and free to play for all kind of users, no matter whether they are from web2, web3 or web10
  • It should help us build a sustainable token economy

The gameplay starts with your personalised 3D avatar which comes along with 4 attributes: Level, Style, Strength and Charm. And each attribute is linked to a specific in-game behaviour of the user like participation in the challenges, avatar assets, referrals and so on. A combination of these 4 attributes decide how much FITT you would be earning everyday.

What makes your project unique? With the free, fun and simple gameplay, Fitmint has the potential to onboard millions of users to it's ecosystem and reward them for their fitness efforts in a sustainable manner over a long term.

What can your token be used for? FITT is the native utility token of Fitmint which is used:

  • To reward the fitmint app users for completing their daily fitness goals and levelling up in the gameplay
  • To participate in the fitness challenges for walking and running activites
  • To trade the avatar assets in the marketplace

Check out our website for more details: https://fitmint.io/

Sumber Daya Fitmint (FITT)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Berapa nilai 1 Fitmint pada tahun 2030?
Jika Fitmint tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Fitmint tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
