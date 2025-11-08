Harga Fitmint (FITT)
Harga live Fitmint (FITT) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FITT ke USD saat ini adalah -- per FITT.
Fitmint saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,096.1, dengan suplai yang beredar 622.58M FITT. Selama 24 jam terakhir, FITT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0058737, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, FITT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Fitmint saat ini adalah $ 15.10K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FITT adalah 622.58M, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 262.89K.
--
--
0.00%
0.00%
Sepanjang hari ini, perubahan harga Fitmint ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Fitmint ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Fitmint ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Fitmint ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|--
|30 Days
|$ 0
|-0.55%
|60 Hari
|$ 0
|-0.58%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Fitmint berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
What is the project about? Fitmint is a first of it's kind free-to-play and move-to-earn game where you can earn rewards in crypto tokens and NFTs simply by walking and running. Our mission is to help people move everyday by making it fun and rewarding
Fitmint's vision is to create world's largest community owned fitness economy where millions of people get fit everyday, get rewarded for their efforts and engage seamlessly with their favourite health/fitness brands.
Fitmint is backed by General catalyst, iSeed, Kearny Jackson, Polygon Studios and many other marquee investors/advisors.
What is the gameplay? Fitmint's gameplay is designed by keeping these 4 points at the center of it
The gameplay starts with your personalised 3D avatar which comes along with 4 attributes: Level, Style, Strength and Charm. And each attribute is linked to a specific in-game behaviour of the user like participation in the challenges, avatar assets, referrals and so on. A combination of these 4 attributes decide how much FITT you would be earning everyday.
What makes your project unique? With the free, fun and simple gameplay, Fitmint has the potential to onboard millions of users to it's ecosystem and reward them for their fitness efforts in a sustainable manner over a long term.
What can your token be used for? FITT is the native utility token of Fitmint which is used:
Check out our website for more details: https://fitmint.io/
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|11-07 01:12:41
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
|11-06 14:15:13
|Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
|11-06 11:42:30
|Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
|11-05 17:18:00
|Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
|11-05 10:42:00
|Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
|11-04 17:22:15
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.