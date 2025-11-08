Harga flow402x Hari Ini

Harga live flow402x (FLOW402) hari ini adalah $ 0.00001115, dengan perubahan 5.01% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FLOW402 ke USD saat ini adalah $ 0.00001115 per FLOW402.

flow402x saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,145.3, dengan suplai yang beredar 999.50M FLOW402. Selama 24 jam terakhir, FLOW402 diperdagangkan antara $ 0.00001005 (low) dan $ 0.00001139 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0005592, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000896.

Dalam kinerja jangka pendek, FLOW402 bergerak -2.11% dalam satu jam terakhir dan -38.90% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar flow402x (FLOW402)

Kapitalisasi Pasar $ 11.15K$ 11.15K $ 11.15K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.15K$ 11.15K $ 11.15K Suplai Peredaran 999.50M 999.50M 999.50M Total Suplai 999,502,970.955582 999,502,970.955582 999,502,970.955582

Kapitalisasi Pasar flow402x saat ini adalah $ 11.15K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FLOW402 adalah 999.50M, dan total suplainya sebesar 999502970.955582. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.15K.