Harga FRANCE REV FINANCE Hari Ini

Harga live FRANCE REV FINANCE (FRF) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.29% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FRF ke USD saat ini adalah -- per FRF.

FRANCE REV FINANCE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 38,862, dengan suplai yang beredar 6.53T FRF. Selama 24 jam terakhir, FRF diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FRF bergerak +1.54% dalam satu jam terakhir dan -5.72% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar FRANCE REV FINANCE (FRF)

Kapitalisasi Pasar $ 38.86K$ 38.86K $ 38.86K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 43.03K$ 43.03K $ 43.03K Suplai Peredaran 6.53T 6.53T 6.53T Total Suplai 7,233,800,814,062.0 7,233,800,814,062.0 7,233,800,814,062.0

Kapitalisasi Pasar FRANCE REV FINANCE saat ini adalah $ 38.86K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FRF adalah 6.53T, dan total suplainya sebesar 7233800814062.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 43.03K.