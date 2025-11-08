Harga FUDERNAKAMOTO Hari Ini

Harga live FUDERNAKAMOTO (FUDNA) hari ini adalah --, dengan perubahan 19.46% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FUDNA ke USD saat ini adalah -- per FUDNA.

FUDERNAKAMOTO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,214.55, dengan suplai yang beredar 1.00B FUDNA. Selama 24 jam terakhir, FUDNA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FUDNA bergerak -0.50% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar FUDERNAKAMOTO (FUDNA)

Kapitalisasi Pasar $ 9.21K$ 9.21K $ 9.21K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.21K$ 9.21K $ 9.21K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

