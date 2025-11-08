Harga GATOR GROUP Hari Ini

Harga live GATOR GROUP (GATOR) hari ini adalah $ 0.0000136, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GATOR ke USD saat ini adalah $ 0.0000136 per GATOR.

GATOR GROUP saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,595.77, dengan suplai yang beredar 1.00B GATOR. Selama 24 jam terakhir, GATOR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00205127, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001288.

Dalam kinerja jangka pendek, GATOR bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GATOR GROUP (GATOR)

Kapitalisasi Pasar $ 13.60K$ 13.60K $ 13.60K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 13.60K$ 13.60K $ 13.60K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

