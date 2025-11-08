Harga Genesis Worlds Hari Ini

Harga live Genesis Worlds (GENESIS) hari ini adalah $ 0.00020303, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GENESIS ke USD saat ini adalah $ 0.00020303 per GENESIS.

Genesis Worlds saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 45,090, dengan suplai yang beredar 222.09M GENESIS. Selama 24 jam terakhir, GENESIS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.485444, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00014863.

Dalam kinerja jangka pendek, GENESIS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Genesis Worlds (GENESIS)

Kapitalisasi Pasar $ 45.09K$ 45.09K $ 45.09K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 45.09K$ 45.09K $ 45.09K Suplai Peredaran 222.09M 222.09M 222.09M Total Suplai 222,089,100.1557073 222,089,100.1557073 222,089,100.1557073

