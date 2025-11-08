Harga GHOG Hari Ini

Harga live GHOG (GHOG) hari ini adalah $ 0.372107, dengan perubahan 29.88% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GHOG ke USD saat ini adalah $ 0.372107 per GHOG.

GHOG saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,796.02, dengan suplai yang beredar 25.40K GHOG. Selama 24 jam terakhir, GHOG diperdagangkan antara $ 0.283872 (low) dan $ 0.34625 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 52.76, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.19025.

Dalam kinerja jangka pendek, GHOG bergerak +9.00% dalam satu jam terakhir dan -6.31% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GHOG (GHOG)

Kapitalisasi Pasar $ 8.80K$ 8.80K $ 8.80K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 21.54K$ 21.54K $ 21.54K Suplai Peredaran 25.40K 25.40K 25.40K Total Suplai 62,216.76958208208 62,216.76958208208 62,216.76958208208

