Harga GIRLS Hari Ini

Harga live GIRLS (GIRLS) hari ini adalah $ 0.00000522, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GIRLS ke USD saat ini adalah $ 0.00000522 per GIRLS.

GIRLS saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,216.9, dengan suplai yang beredar 999.47M GIRLS. Selama 24 jam terakhir, GIRLS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00190055, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000516.

Dalam kinerja jangka pendek, GIRLS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.17% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GIRLS (GIRLS)

Kapitalisasi Pasar $ 5.22K$ 5.22K $ 5.22K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.22K$ 5.22K $ 5.22K Suplai Peredaran 999.47M 999.47M 999.47M Total Suplai 999,471,175.847434 999,471,175.847434 999,471,175.847434

Kapitalisasi Pasar GIRLS saat ini adalah $ 5.22K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GIRLS adalah 999.47M, dan total suplainya sebesar 999471175.847434. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.22K.