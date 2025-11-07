Harga Goat Protocol Hari Ini

Harga live Goat Protocol (GOA) hari ini adalah $ 0.45006, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GOA ke USD saat ini adalah $ 0.45006 per GOA.

Goat Protocol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 195,776, dengan suplai yang beredar 435.00K GOA. Selama 24 jam terakhir, GOA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.2, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.448373.

Dalam kinerja jangka pendek, GOA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -5.18% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Goat Protocol (GOA)

Kapitalisasi Pasar $ 195.78K$ 195.78K $ 195.78K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 450.06K$ 450.06K $ 450.06K Suplai Peredaran 435.00K 435.00K 435.00K Total Suplai 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

