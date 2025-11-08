Harga GoHost Hari Ini

Harga live GoHost (GOHOST) hari ini adalah $ 0.00527706, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GOHOST ke USD saat ini adalah $ 0.00527706 per GOHOST.

GoHost saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,277.06, dengan suplai yang beredar 1.00M GOHOST. Selama 24 jam terakhir, GOHOST diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.164158, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00521641.

Dalam kinerja jangka pendek, GOHOST bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GoHost (GOHOST)

Kapitalisasi Pasar $ 5.28K$ 5.28K $ 5.28K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.28K$ 5.28K $ 5.28K Suplai Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Total Suplai 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Kapitalisasi Pasar GoHost saat ini adalah $ 5.28K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GOHOST adalah 1.00M, dan total suplainya sebesar 1000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.28K.