Harga GONG Hari Ini

Harga live GONG (GONG) hari ini adalah $ 0.00000389, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GONG ke USD saat ini adalah $ 0.00000389 per GONG.

GONG saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,770.6, dengan suplai yang beredar 2.00B GONG. Selama 24 jam terakhir, GONG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00056932, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000214.

Dalam kinerja jangka pendek, GONG bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GONG (GONG)

Kapitalisasi Pasar $ 7.77K$ 7.77K $ 7.77K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.77K$ 7.77K $ 7.77K Suplai Peredaran 2.00B 2.00B 2.00B Total Suplai 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

