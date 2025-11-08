Harga Good Martian Hari Ini

Harga live Good Martian (GM) hari ini adalah $ 0.00000684, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GM ke USD saat ini adalah $ 0.00000684 per GM.

Good Martian saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,807.69, dengan suplai yang beredar 995.43M GM. Selama 24 jam terakhir, GM diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00092339, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000452.

Dalam kinerja jangka pendek, GM bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.42% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Good Martian (GM)

Kapitalisasi Pasar $ 6.81K$ 6.81K $ 6.81K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.81K$ 6.81K $ 6.81K Suplai Peredaran 995.43M 995.43M 995.43M Total Suplai 995,433,516.288427 995,433,516.288427 995,433,516.288427

Kapitalisasi Pasar Good Martian saat ini adalah $ 6.81K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GM adalah 995.43M, dan total suplainya sebesar 995433516.288427. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.81K.