Harga Gorbagana Acceleration Hari Ini

Harga live Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GOR/ACC ke USD saat ini adalah -- per GOR/ACC.

Gorbagana Acceleration saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,039.37, dengan suplai yang beredar 999.85M GOR/ACC. Selama 24 jam terakhir, GOR/ACC diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GOR/ACC bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -4.59% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

Kapitalisasi Pasar $ 5.04K$ 5.04K $ 5.04K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.04K$ 5.04K $ 5.04K Suplai Peredaran 999.85M 999.85M 999.85M Total Suplai 999,851,596.583026 999,851,596.583026 999,851,596.583026

