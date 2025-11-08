BursaDEX+
Harga live Gorbagana Acceleration hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar GOR/ACC adalah 5,039.37 USD.

Harga Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

Harga Live 1 GOR/ACC ke USD:

Grafik Harga Live Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)
Harga Gorbagana Acceleration Hari Ini

Harga live Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GOR/ACC ke USD saat ini adalah -- per GOR/ACC.

Gorbagana Acceleration saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,039.37, dengan suplai yang beredar 999.85M GOR/ACC. Selama 24 jam terakhir, GOR/ACC diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GOR/ACC bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -4.59% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

$ 5.04K
$ 5.04K$ 5.04K

$ 5.04K
$ 5.04K$ 5.04K

999.85M
999.85M 999.85M

999,851,596.583026
999,851,596.583026 999,851,596.583026

Kapitalisasi Pasar Gorbagana Acceleration saat ini adalah $ 5.04K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GOR/ACC adalah 999.85M, dan total suplainya sebesar 999851596.583026. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.04K.

Riwayat Harga Gorbagana Acceleration USD

Riwayat Harga Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Gorbagana Acceleration ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Gorbagana Acceleration ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Gorbagana Acceleration ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Gorbagana Acceleration ke USD adalah $ 0.

Prediksi Harga untuk Gorbagana Acceleration

Prediksi Harga Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GOR/ACC pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Gorbagana Acceleration berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Apa yang dimaksud dengan Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

Gorbagana Acceleration is developing the first official launchpad for the Gorbagana Chain, a community-led blockchain initiative that blends the technical infrastructure of decentralized finance (DeFi) with the cultural momentum of internet meme communities. At its core, the project aims to empower users to build and launch their own tokens and applications within an ecosystem that prizes authenticity, humor, and collaborative experimentation.

Although it is rooted in the Solana network for now—utilizing the $gor/acc token for participation and governance—the long-term vision centers on transitioning to the Gorbagana Chain, a fork that retains certain Solana-based conventions while rebranding the ecosystem with its own identity and culture. The project’s unique branding, which includes references to meme figures like Oscar the Grouch, is emblematic of its desire to challenge the polished, corporate image often seen in Web3 ventures.

Gorbagana Acceleration adopts a grassroots, bottom-up development model. Rather than relying on venture capital, influencer promotions, or algorithm-driven hype cycles, the team emphasizes organic growth through direct community involvement. Information is shared transparently through social platforms like Twitter and live Spaces, and the roadmap is iterated openly in response to user feedback. This approach deliberately distances the project from the typical crypto launch tactics—avoiding clickbait, private presales, and aggressive shilling—in favor of cultivating a genuine, self-sustaining community focused on building practical tools and cultural relevance from the ground up.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Gorbagana Acceleration

Berapa nilai 1 Gorbagana Acceleration pada tahun 2030?
Jika Gorbagana Acceleration tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Gorbagana Acceleration tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
