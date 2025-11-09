Tokenomi Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)
Tokenomi & Analisis Harga Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Gorbagana Acceleration (GOR/ACC), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)
Gorbagana Acceleration is developing the first official launchpad for the Gorbagana Chain, a community-led blockchain initiative that blends the technical infrastructure of decentralized finance (DeFi) with the cultural momentum of internet meme communities. At its core, the project aims to empower users to build and launch their own tokens and applications within an ecosystem that prizes authenticity, humor, and collaborative experimentation.
Although it is rooted in the Solana network for now—utilizing the $gor/acc token for participation and governance—the long-term vision centers on transitioning to the Gorbagana Chain, a fork that retains certain Solana-based conventions while rebranding the ecosystem with its own identity and culture. The project’s unique branding, which includes references to meme figures like Oscar the Grouch, is emblematic of its desire to challenge the polished, corporate image often seen in Web3 ventures.
Gorbagana Acceleration adopts a grassroots, bottom-up development model. Rather than relying on venture capital, influencer promotions, or algorithm-driven hype cycles, the team emphasizes organic growth through direct community involvement. Information is shared transparently through social platforms like Twitter and live Spaces, and the roadmap is iterated openly in response to user feedback. This approach deliberately distances the project from the typical crypto launch tactics—avoiding clickbait, private presales, and aggressive shilling—in favor of cultivating a genuine, self-sustaining community focused on building practical tools and cultural relevance from the ground up.
Tokenomi Gorbagana Acceleration (GOR/ACC): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token GOR/ACC yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token GOR/ACC yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi GOR/ACC, jelajahi harga live token GOR/ACC!
Prediksi Harga GOR/ACC
Ingin mengetahui arah GOR/ACC? Halaman prediksi harga GOR/ACC kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?
MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
POPULER
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Volume TERATAS
Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi
Baru Ditambahkan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Gainer Teratas
Gainer kripto teratas 24 jam yang harus diperhatikan oleh setiap trader