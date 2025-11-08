Harga GORF Hari Ini

Harga live GORF (GORF) hari ini adalah $ 0.00000595, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GORF ke USD saat ini adalah $ 0.00000595 per GORF.

GORF saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,350.51, dengan suplai yang beredar 900.00M GORF. Selama 24 jam terakhir, GORF diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00162793, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000492.

Dalam kinerja jangka pendek, GORF bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -11.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GORF (GORF)

Kapitalisasi Pasar $ 5.35K$ 5.35K $ 5.35K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.35K$ 5.35K $ 5.35K Suplai Peredaran 900.00M 900.00M 900.00M Total Suplai 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0

Kapitalisasi Pasar GORF saat ini adalah $ 5.35K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GORF adalah 900.00M, dan total suplainya sebesar 900000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.35K.