Harga Green RWA Hari Ini

Harga live Green RWA (GREEN) hari ini adalah $ 0.00000503, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GREEN ke USD saat ini adalah $ 0.00000503 per GREEN.

Green RWA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,031.5, dengan suplai yang beredar 1000.00M GREEN. Selama 24 jam terakhir, GREEN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0020812, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000438.

Dalam kinerja jangka pendek, GREEN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Green RWA (GREEN)

Kapitalisasi Pasar $ 5.03K$ 5.03K $ 5.03K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.03K$ 5.03K $ 5.03K Suplai Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total Suplai 999,999,983.0 999,999,983.0 999,999,983.0

Kapitalisasi Pasar Green RWA saat ini adalah $ 5.03K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GREEN adalah 1000.00M, dan total suplainya sebesar 999999983.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.03K.