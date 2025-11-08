Harga Grid Protocol Hari Ini

Harga live Grid Protocol (GRID) hari ini adalah --, dengan perubahan 6.94% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GRID ke USD saat ini adalah -- per GRID.

Grid Protocol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,646.48, dengan suplai yang beredar 770.00M GRID. Selama 24 jam terakhir, GRID diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GRID bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -13.31% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Grid Protocol (GRID)

Kapitalisasi Pasar $ 7.65K$ 7.65K $ 7.65K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.93K$ 9.93K $ 9.93K Suplai Peredaran 770.00M 770.00M 770.00M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Grid Protocol saat ini adalah $ 7.65K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GRID adalah 770.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.93K.