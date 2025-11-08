Harga Guardian Golden Ball Hari Ini

Harga live Guardian Golden Ball (GBT) hari ini adalah --, dengan perubahan 8.61% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GBT ke USD saat ini adalah -- per GBT.

Guardian Golden Ball saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,850.54, dengan suplai yang beredar 200.00M GBT. Selama 24 jam terakhir, GBT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01423353, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GBT bergerak +14.61% dalam satu jam terakhir dan -41.78% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Guardian Golden Ball (GBT)

Kapitalisasi Pasar $ 10.85K$ 10.85K $ 10.85K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 54.25K$ 54.25K $ 54.25K Suplai Peredaran 200.00M 200.00M 200.00M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Guardian Golden Ball saat ini adalah $ 10.85K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GBT adalah 200.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 54.25K.