Harga Hamster Wheel Breaker Hari Ini

Harga live Hamster Wheel Breaker (BREAKER) hari ini adalah $ 0.00002888, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BREAKER ke USD saat ini adalah $ 0.00002888 per BREAKER.

Hamster Wheel Breaker saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 28,867, dengan suplai yang beredar 999.41M BREAKER. Selama 24 jam terakhir, BREAKER diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00029293, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002807.

Dalam kinerja jangka pendek, BREAKER bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -23.32% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Hamster Wheel Breaker (BREAKER)

Kapitalisasi Pasar $ 28.87K$ 28.87K $ 28.87K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 28.87K$ 28.87K $ 28.87K Suplai Peredaran 999.41M 999.41M 999.41M Total Suplai 999,408,706.4035285 999,408,706.4035285 999,408,706.4035285

