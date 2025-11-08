Harga Hazel Hari Ini

Harga live Hazel (HAZEL) hari ini adalah $ 0.00000951, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HAZEL ke USD saat ini adalah $ 0.00000951 per HAZEL.

Hazel saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,506.45, dengan suplai yang beredar 1000.00M HAZEL. Selama 24 jam terakhir, HAZEL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0008415, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000589.

Dalam kinerja jangka pendek, HAZEL bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -0.21% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Hazel (HAZEL)

Kapitalisasi Pasar $ 9.51K$ 9.51K $ 9.51K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.51K$ 9.51K $ 9.51K Suplai Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total Suplai 999,999,762.48 999,999,762.48 999,999,762.48

