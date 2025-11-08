Harga Hermes DAO Hari Ini

Harga live Hermes DAO (HMX) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HMX ke USD saat ini adalah -- per HMX.

Hermes DAO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 44,969, dengan suplai yang beredar 95.59M HMX. Selama 24 jam terakhir, HMX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03224032, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, HMX bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Hermes DAO (HMX)

Kapitalisasi Pasar $ 44.97K$ 44.97K $ 44.97K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 47.20K$ 47.20K $ 47.20K Suplai Peredaran 95.59M 95.59M 95.59M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

