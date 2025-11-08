Harga Himitsu Hari Ini

Harga live Himitsu (HIM) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HIM ke USD saat ini adalah -- per HIM.

Himitsu saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,412.77, dengan suplai yang beredar 967.55M HIM. Selama 24 jam terakhir, HIM diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00154528, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, HIM bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.63% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Himitsu (HIM)

Kapitalisasi Pasar $ 11.41K$ 11.41K $ 11.41K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.41K$ 11.41K $ 11.41K Suplai Peredaran 967.55M 967.55M 967.55M Total Suplai 967,554,749.0 967,554,749.0 967,554,749.0

Kapitalisasi Pasar Himitsu saat ini adalah $ 11.41K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HIM adalah 967.55M, dan total suplainya sebesar 967554749.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.41K.