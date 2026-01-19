Berapa harga saat ini dari Hinkal Staked ETH?

Hinkal Staked ETH diperdagangkan pada Rp50163328.3396000000, mengalami pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari Hinkal Staked ETH adalah Rp81059916.06574750000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp26575409.10196100000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan HETH hari ini?

Market capitalization berada pada Rp160781579.99607400000, menempatkan aset ini di peringkat #11569 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar Hinkal Staked ETH?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan HETH.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 3.205166472785407 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa Hinkal Staked ETH termasuk?

Hinkal Staked ETH merupakan bagian dari klasifikasi Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Liquid Staked ETH,Liquid Staking, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai HETH?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan HETH memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.