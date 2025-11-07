Harga Inception Restaked ETH Hari Ini

Harga live Inception Restaked ETH (INETH) hari ini adalah $ 4,270.13, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi INETH ke USD saat ini adalah $ 4,270.13 per INETH.

Inception Restaked ETH saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 143,649, dengan suplai yang beredar 33.07 INETH. Selama 24 jam terakhir, INETH diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 4,971.31, sementara all-time low aset ini adalah $ 1,270.63.

Dalam kinerja jangka pendek, INETH bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Inception Restaked ETH (INETH)

Kapitalisasi Pasar $ 143.65K$ 143.65K $ 143.65K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 141.23K$ 141.23K $ 141.23K Suplai Peredaran 33.07 33.07 33.07 Total Suplai 33.07457330644254 33.07457330644254 33.07457330644254

