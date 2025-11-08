Harga Indian Premier League Fan Token Hari Ini

Harga live Indian Premier League Fan Token (IPL) hari ini adalah $ 0.00000598, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi IPL ke USD saat ini adalah $ 0.00000598 per IPL.

Indian Premier League Fan Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,983.41, dengan suplai yang beredar 999.85M IPL. Selama 24 jam terakhir, IPL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00029185, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000478.

Dalam kinerja jangka pendek, IPL bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Indian Premier League Fan Token (IPL)

Kapitalisasi Pasar $ 5.98K$ 5.98K $ 5.98K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.98K$ 5.98K $ 5.98K Suplai Peredaran 999.85M 999.85M 999.85M Total Suplai 999,851,927.436607 999,851,927.436607 999,851,927.436607

Kapitalisasi Pasar Indian Premier League Fan Token saat ini adalah $ 5.98K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar IPL adalah 999.85M, dan total suplainya sebesar 999851927.436607. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.98K.