Harga InfinityBit Token Hari Ini

Harga live InfinityBit Token (IBIT) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi IBIT ke USD saat ini adalah -- per IBIT.

InfinityBit Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 29,648, dengan suplai yang beredar 3.58B IBIT. Selama 24 jam terakhir, IBIT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00481387, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, IBIT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar InfinityBit Token (IBIT)

Kapitalisasi Pasar $ 29.65K$ 29.65K $ 29.65K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 29.71K$ 29.71K $ 29.71K Suplai Peredaran 3.58B 3.58B 3.58B Total Suplai 3,585,644,039.741788 3,585,644,039.741788 3,585,644,039.741788

Kapitalisasi Pasar InfinityBit Token saat ini adalah $ 29.65K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar IBIT adalah 3.58B, dan total suplainya sebesar 3585644039.741788. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 29.71K.