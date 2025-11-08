Harga InfinityBit Token (IBIT)
Harga live InfinityBit Token (IBIT) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi IBIT ke USD saat ini adalah -- per IBIT.
InfinityBit Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 29,648, dengan suplai yang beredar 3.58B IBIT. Selama 24 jam terakhir, IBIT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00481387, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, IBIT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar InfinityBit Token saat ini adalah $ 29.65K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar IBIT adalah 3.58B, dan total suplainya sebesar 3585644039.741788. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 29.71K.
--
--
0.00%
0.00%
Sepanjang hari ini, perubahan harga InfinityBit Token ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga InfinityBit Token ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga InfinityBit Token ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga InfinityBit Token ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|--
|30 Days
|$ 0
|-15.61%
|60 Hari
|$ 0
|-26.45%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga InfinityBit Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
InfinityBit will be the first Centralised Crypto Exchange (CEX) with on-chain verifiable proof of reserves. Experience unparalleled transparency where every asset held aligns 1:1 with the underlying asset, not fluctuating derivatives. Anyone can self-audit the exchange at any time.
About InfinityBit
Welcome to InfinityBit, the frontier crypto exchange, where blockchain technology meets market-leading AI. We are a technology-driven company, focused on reshaping the landscape of Centralised Crypto Exchanges (CEX). At InfinityBit, we pioneer innovations that revolutionize the cryptocurrency trading space and make it a more transparent, reliable, and user-friendly exchange to trade Bitcoin, Ethereum, buy LTC, and more. buy LTC
The founding of InfinityBit Our crypto journey began under the visionary leadership of our Co-Founders Alyssa McKeown and Stefano. Alyssa, an exceptional tech maven, holds the positions of Director, CTO, and CVO, while Stefano brings his extraordinary marketing acumen to the role of CMO. Together, they are assembling a comprehensive team of dedicated and innovative professionals who are committed to pushing the boundaries of what is possible in blockchain and AI technology.
Key Innovations Our uniqueness lies in our application of the revolutionary public permissioned blockchain, the FSB. Unlike any other, our centralised exchange is fully on-chain verifiable, promoting a level of transparency that is unprecedented in the industry. From deposits and withdrawals to trade executions, every transaction is visible and verifiable on the blockchain. This real-time self-audit capability offers an unmatched level of trust to our users.
AI-Powered Trading We are also developing an AI-powered automated trading system that will bring the power of machine learning to the hands of our customers. This state-of-the-art system uses AI-driven trade signals to execute automated trades on the InfinityBit exchange, providing a significant edge in today's competitive trading environment.
IBIT Token As part of our commitment to deliver value to our users, we accept the token IBIT, an ERC20 token on the Ethereum blockchain, for a 50% reduction in trading fees on our platform. In addition, IBIT holders can access our customizable, AI-powered automated trading system, giving them an advantage that is unparalleled in the industry.
A transparent and open future At InfinityBit, we believe in the power of technology to create a more open, accessible, and fair financial future. We are committed to driving forward-thinking strategies, integrating emerging technologies seamlessly, and fostering a culture of innovation and transparency. We invite you to join us on this exciting journey and look forward to shaping the future of the crypto industry together.
