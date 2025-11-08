Harga Investin Hari Ini

Harga live Investin (IVN) hari ini adalah $ 0.0034588, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi IVN ke USD saat ini adalah $ 0.0034588 per IVN.

Investin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,134.28, dengan suplai yang beredar 2.93M IVN. Selama 24 jam terakhir, IVN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.38, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00162624.

Dalam kinerja jangka pendek, IVN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Investin (IVN)

Kapitalisasi Pasar $ 10.13K$ 10.13K $ 10.13K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 31.13K$ 31.13K $ 31.13K Suplai Peredaran 2.93M 2.93M 2.93M Total Suplai 9,000,000.0 9,000,000.0 9,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Investin saat ini adalah $ 10.13K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar IVN adalah 2.93M, dan total suplainya sebesar 9000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 31.13K.