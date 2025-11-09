Tokenomi iOQ Wallet (IOQ WALLET)

Tokenomi iOQ Wallet (IOQ WALLET)

Telusuri wawasan utama tentang iOQ Wallet (IOQ WALLET), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 14:33:55 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga iOQ Wallet (IOQ WALLET)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk iOQ Wallet (IOQ WALLET), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 731.86K
Total Suplai:
$ 989.82M
Suplai yang Beredar:
$ 989.82M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 731.86K
All-Time High:
$ 0.00239233
All-Time Low:
$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0.00073939
Informasi iOQ Wallet (IOQ WALLET)

iOQ is a secure, intelligent, non-custodial web wallet built for the next era of decentralized finance and digital identity. Powered by advanced AI, it delivers seamless multi-chain compatibility, enabling users to manage assets, NFTs, and DeFi activities with ease. With future-ready cryptography, it ensures top-tier security, privacy, and resilience. Designed for both beginners and experts, iOQ combines cutting-edge technology with an intuitive interface, offering features like AI-driven insights, cross-chain transactions, and integrated DeFi tools, empowering users to stay ahead in the fast-evolving Web3 landscape. Many more innovative features are on the way.

Situs Web Resmi:
https://ioq.app/

Tokenomi iOQ Wallet (IOQ WALLET): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi iOQ Wallet (IOQ WALLET) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token IOQ WALLET yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token IOQ WALLET yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi IOQ WALLET, jelajahi harga live token IOQ WALLET!

Prediksi Harga IOQ WALLET

Ingin mengetahui arah IOQ WALLET? Halaman prediksi harga IOQ WALLET kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

