Harga jes Hari Ini

Harga live jes (JES) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JES ke USD saat ini adalah -- per JES.

jes saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,241.23, dengan suplai yang beredar 991.86M JES. Selama 24 jam terakhir, JES diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, JES bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar jes (JES)

Kapitalisasi Pasar $ 5.24K$ 5.24K $ 5.24K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.24K$ 5.24K $ 5.24K Suplai Peredaran 991.86M 991.86M 991.86M Total Suplai 991,856,313.293936 991,856,313.293936 991,856,313.293936

Kapitalisasi Pasar jes saat ini adalah $ 5.24K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar JES adalah 991.86M, dan total suplainya sebesar 991856313.293936. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.24K.