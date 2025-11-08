Harga JET Hari Ini

Harga live JET (JET) hari ini adalah $ 0.00003187, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JET ke USD saat ini adalah $ 0.00003187 per JET.

JET saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 4,979.95, dengan suplai yang beredar 156.26M JET. Selama 24 jam terakhir, JET diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.738315, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002151.

Dalam kinerja jangka pendek, JET bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar JET (JET)

Kapitalisasi Pasar $ 4.98K$ 4.98K $ 4.98K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 54.18K$ 54.18K $ 54.18K Suplai Peredaran 156.26M 156.26M 156.26M Total Suplai 1,700,000,000.0 1,700,000,000.0 1,700,000,000.0

