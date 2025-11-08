Harga Jose Hari Ini

Harga live Jose (JOSE) hari ini adalah $ 0.00166936, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JOSE ke USD saat ini adalah $ 0.00166936 per JOSE.

Jose saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,522.1, dengan suplai yang beredar 9.90M JOSE. Selama 24 jam terakhir, JOSE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.066179, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00111638.

Dalam kinerja jangka pendek, JOSE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Jose (JOSE)

Kapitalisasi Pasar Jose saat ini adalah $ 16.52K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar JOSE adalah 9.90M, dan total suplainya sebesar 10397290.124021. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.36K.