Harga Joyless Boy Hari Ini

Harga live Joyless Boy (JOBOY) hari ini adalah $ 0.00000513, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JOBOY ke USD saat ini adalah $ 0.00000513 per JOBOY.

Joyless Boy saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,125.93, dengan suplai yang beredar 999.06M JOBOY. Selama 24 jam terakhir, JOBOY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00306979, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000468.

Dalam kinerja jangka pendek, JOBOY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Joyless Boy (JOBOY)

Kapitalisasi Pasar $ 5.13K$ 5.13K $ 5.13K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.13K$ 5.13K $ 5.13K Suplai Peredaran 999.06M 999.06M 999.06M Total Suplai 999,063,702.336779 999,063,702.336779 999,063,702.336779

Kapitalisasi Pasar Joyless Boy saat ini adalah $ 5.13K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar JOBOY adalah 999.06M, dan total suplainya sebesar 999063702.336779. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.13K.