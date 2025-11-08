Harga Judge MENTAL Hari Ini

Harga live Judge MENTAL (MENTAL) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.87% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MENTAL ke USD saat ini adalah -- per MENTAL.

Judge MENTAL saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,116.29, dengan suplai yang beredar 999.99M MENTAL. Selama 24 jam terakhir, MENTAL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MENTAL bergerak +1.20% dalam satu jam terakhir dan -12.39% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Judge MENTAL (MENTAL)

Kapitalisasi Pasar $ 10.12K$ 10.12K $ 10.12K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.12K$ 10.12K $ 10.12K Suplai Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Total Suplai 999,985,147.7990674 999,985,147.7990674 999,985,147.7990674

Kapitalisasi Pasar Judge MENTAL saat ini adalah $ 10.12K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MENTAL adalah 999.99M, dan total suplainya sebesar 999985147.7990674. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.12K.