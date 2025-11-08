BursaDEX+
Harga live Judge MENTAL hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar MENTAL adalah 10,116.29 USD. Lacak informasi harga aktual MENTAL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang MENTAL

Info Harga MENTAL

Penjelasan MENTAL

Situs Web Resmi MENTAL

Tokenomi MENTAL

Prakiraan Harga MENTAL

Logo Judge MENTAL

Harga Judge MENTAL (MENTAL)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 MENTAL ke USD:

--
----
+4.80%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi.
USD
Grafik Harga Live Judge MENTAL (MENTAL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 05:40:03 (UTC+8)

Harga Judge MENTAL Hari Ini

Harga live Judge MENTAL (MENTAL) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.87% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MENTAL ke USD saat ini adalah -- per MENTAL.

Judge MENTAL saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,116.29, dengan suplai yang beredar 999.99M MENTAL. Selama 24 jam terakhir, MENTAL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MENTAL bergerak +1.20% dalam satu jam terakhir dan -12.39% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Judge MENTAL (MENTAL)

$ 10.12K
$ 10.12K$ 10.12K

--
----

$ 10.12K
$ 10.12K$ 10.12K

999.99M
999.99M 999.99M

999,985,147.7990674
999,985,147.7990674 999,985,147.7990674

Kapitalisasi Pasar Judge MENTAL saat ini adalah $ 10.12K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MENTAL adalah 999.99M, dan total suplainya sebesar 999985147.7990674. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.12K.

Riwayat Harga Judge MENTAL USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.20%

+4.87%

-12.39%

-12.39%

Riwayat Harga Judge MENTAL (MENTAL) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Judge MENTAL ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Judge MENTAL ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Judge MENTAL ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Judge MENTAL ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+4.87%
30 Days$ 0-84.11%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Judge MENTAL

Prediksi Harga Judge MENTAL (MENTAL) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MENTAL pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Judge MENTAL (MENTAL) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Judge MENTAL berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Apa yang dimaksud dengan Judge MENTAL (MENTAL)

A true CLM (Community Led Meme).
The idea for Judge $MENTAL came from "Mike Gee". It was his concept and his visuals that gave us the idea to push this to market. A true community members idea that we brought to market, showing that $MLMX and its whole ecosystem is driven in part by its community members ideas.

30% of $MENTAL supply is staked on the MLMX Centralized Exchange for 1 year staking periods. This keeps the floor protected at all times and helps build value over time for future value reporting for Legal X Global LLC.

In the volatile underbelly of the crypto universe, where moonshots collide with rug pulls and diamond hands tremble under the weight of red candles, there reigns a fearsome arbiter of sanity: Judge $MENTAL.

This wild-haired, bug-eyed jurist, with his robe billowing like a bear market cape and his gavel poised to smash delusions, presides over the Court of Crypto Derangement. Legend has it that Judge $MENTAL was once a mild-mannered trader named Judd Mental, who snapped after one too many 100x pumps followed by soul-crushing dumps.

His hair fried from staring at charts 24/7, he ascended to the bench, vowing to judge the mental fortitude of all who dare enter the arena. "Order in the court!" he bellows, pointing an accusatory finger at FOMO-stricken noobs and overleveraged degens alike.

Cases flood his docket daily:

The FOMO Felon: A trader who YOLO'd their life savings into a cat-themed meme coin at ATH. Verdict: Guilty! Sentence: 10 years of paper-handing therapy, paid in $MENTAL tokens.

The Rug Pull Victim: A hopeful investor scammed by a shady dev team. Verdict: Innocent by insanity! Reward: Airdropped $MENTAL to rebuild their shattered psyche.

The HODL Heretic: One who sells too early, missing the lambo. Verdict: Contempt of gains! Penalty: Forced to watch green candles from the sidelines.

But Judge $MENTAL isn't all hammer and no heart. His $MENTAL token isn't just currency—it's a measure of mental resilience. Stack enough through wise (or wildly lucky) trades, and you unlock "Enlightened Insanity," where losses feel like wins and dips are just setups for epic comebacks. In a world gone mad with greed and memes, Judge $MENTAL reminds us: Before you ape in, ask yourself—are you mentally prepared? Or will the gavel fall on you next?

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Judge MENTAL

Berapa nilai 1 Judge MENTAL pada tahun 2030?
Jika Judge MENTAL tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Judge MENTAL tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 05:40:03 (UTC+8)

