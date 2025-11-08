Harga Justcoin Hari Ini

Harga live Justcoin (JUST) hari ini adalah --, dengan perubahan 7.89% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JUST ke USD saat ini adalah -- per JUST.

Justcoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,762.56, dengan suplai yang beredar 75.07B JUST. Selama 24 jam terakhir, JUST diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00000619, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, JUST bergerak +4.08% dalam satu jam terakhir dan -7.30% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Justcoin (JUST)

Kapitalisasi Pasar $ 12.76K$ 12.76K $ 12.76K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 17.00K$ 17.00K $ 17.00K Suplai Peredaran 75.07B 75.07B 75.07B Total Suplai 99,980,889,742.7306 99,980,889,742.7306 99,980,889,742.7306

Kapitalisasi Pasar Justcoin saat ini adalah $ 12.76K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar JUST adalah 75.07B, dan total suplainya sebesar 99980889742.7306. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.00K.